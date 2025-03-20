Назван ген, который делает человека очень чувствительным к кофеину

Биолог Екатерина Суркова рассказала «Газете.Ru», какой ген отвечает за восприимчивость к кофеину, и с чем связано проявление непереносимости вещества из любимых напитков.

По словам Сурковой, люди с определенным вариантом гена ADORA2A, наиболее восприимчивы к кофеину. Даже малейшая доза способна вызвать неприятные реакция организма. На биологическом уровне кофеин подавляет соединения, которые вызывают расслабление, повышая внимание и скорость реакции. Однако люди с определенным ADORA2A не способны это ощутить, а некоторые почувствуют ухудшение самочувствия.

«У людей с определенным вариантом гена ADORA2A даже небольшие дозы кофеина могут вызывать значительные побочные эффекты, такие как: нервозность, тревога, учащенное сердцебиение, бессонница. Исследование показало, что обладающие таким вариантом люди чаще всего пьют мало кофе», — рассказала биолог.

Врач напомнила, что кофеин содержится не только в чае и кофе, но и добавляется в энергетические напитки, горький шоколад, матчу, некоторые лекарства и газировки. Людям непереносимостью кофеина следует помнить, что он может подстерегать в ряде продуктов.

Ранее сообщалось про безопасные дозы кофе и чая.