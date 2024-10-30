Психолог Разумовская пояснила, как появился миф о «треугольнике смерти»

Психолог Татьяна Разумовская объяснила, с чем связана высокая активность маньяков в трех городах Ростовской области, сообщила rostovgazeta.ru.

Треугольник смерти — это особенное место в Ростовской области, где зафиксирована высокая активность преступников, в частности, маньяков. В перечень таких городов попали Таганрог, Шахты и Ростов-на-Дону. Горожане не исключают, что причина кроется в потусторонних силах. Ростовский психолог Татьяна Разумовская дает более рациональное объяснение.

В разные периоды в стране происходили экономические, социальные и политические изменения, которые не всегда были положительными.

«Тяжелые условия в семье, а именно такие были у значительной части «наших» маньяков, доказанно повышают риски психических отклонений и предрасположенности к проявлению насилия», — отметила эксперт.

Кроме того, в Ростовской области существовали проблемы с качеством водопроводной воды. Из-за работы промышленных предприятий страдала экология. Эти факторы негативно влияли на людей с определенными наклонностями. Маньяки всегда стараются находиться ближе к крупным городам, где есть шанс оставаться незамеченными и легко найти жертву.

«Регулярное взаимодействие с сильными токсинами действительно может оказывать на неустойчивую психику деструктивное влияние», — добавляет психолог.

Феномен «ростовского треугольника смерти» — понятие, которому люди придали много значения. Различные преступления совершались по территории всей страны.

Ранее сообщалось, что доказана причастность кузбасского маньяка-каннибала Спесивцева к гибели еще 15 человек.