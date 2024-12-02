Психолог Разумовская рассказала о причинах падений с высоты в Ростовской области

Издание сообщило, что за последние несколько месяцев в регионе погибло 10 человек, которые упали с высоты. Психолог Татьяна Разумовская обратила внимание, что не все трагические инциденты могут быть объяснимы с точки зрения психологии. Она не исключает, что некоторые случаи произошли по причине неосторожного поведения или плохих погодных условий.

Эксперт отметила, что в случае целенаправленного падения в первую очередь стоит обращать внимание на наступление осени: дни становятся короче, изменяется уровень выработки гормонов. По мнению эксперта, это может привести к аффективным расстройствам. Смена сезонов заметно влияет на психику. Аффективные расстройства чаще всего выявляют у молодых людей, у которых психика еще не окрепла, пояснила психолог. Тогда они склонны совершать необдуманные поступки.

«Человек с устойчивой психикой спокойно переносит смену биоритмов, а люди с уязвимостями могут ощутить проблемы с перепадами настроения, стать более чувствительными к внешним раздражителям», — отметила психолог.

Клинический психолог Разумовская рекомендует россиянам быть более внимательными к своим близким в период межсезонья. По ее мнению, стоит обратиться к специалисту, если у человека меняется настроение, он резко реагирует на критику или теряет интерес к работе и хобби.

Ранее сообщалось, что отчим выбросил с четвертого этажа падчерицу из-за откровенного наряда.