SHOT: отчим выбросил с четвертого этажа падчерицу из-за откровенного наряда

Отчим выбросил с четвертого этажа падчерицу из-за того, что ему показался ее наряд слишком откровенным, сообщил SHOT.

Согласно данным телеграм-канала, инцидент произошел в Иркутске в четверг, 28 ноября. 42-летний Баходир и 17-летняя дочь его супруги поругались из-за наряда одиннадцатиклассницы. Мужчине не нравился стиль одежды девушки. Он считал его слишком откровенным и вызывающим. Во время очередного конфликта отчим начал избивать девушку. Мужчина выбросил ее из окна четвертого этажа.

«Школьницу госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и сочетанной травмой», — сообщил SHOT.

Согласно данным SHOT, медики оценивают состояние девушки как тяжелое. Отчима задержали. На данный момент ему предъявили обвинение в связи с покушением на убийство. Максимальный срок наказания составляет 10 лет. Пострадавшая девушка — самый старший ребенок в семье. Супруги воспитывают семерых детей.

Ранее сообщалось, что муж-мигрант во время ссоры выбросил жену из окна в Петербурге.