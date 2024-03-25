Психолог Толстухина пояснила, как добиться любой цели

«Когда человек подробно разбирается с тем, что именно он вкладывает в свое понимание о счастье, ему становится легче замечать эти периоды, моменты, и как-то влиять на свою жизнь. Такое самоисследование предполагает отделение своих собственных „несущих конструкций“ счастья от влияния мнений из социума, проведение „диагностики дефицитов“, и формирование ясного представления о том, чего именно не хватает и как этого достичь», — пояснила «Ридусу» клинический психолог медтехкомпании «Доктор рядом» Олеся Толстухина.

Перечислить свои желания — вот, с чего рекомендует начать эксперт. На листке бумаги необходимо написать те сферы, в которых человек хочет добиться успеха: карьерный рост, личные отношения, улучшение самочувствия, моральных качеств или физической формы.

Следующий этап — установить срок для достижения цели. После этого эксперт советует возле каждой графы указать максимальный результат, к которому стремится человек. Например, стать руководителем отдела или сбросить 25 килограмм.

Человек должен честно признаться, на какой он стадии он находится по отношению к реализации своей мечты и поставить себе балл. Шкала оценивания — десятибалльная.

Фото: [ Pxhere.com ]

Следующий этап заключительный. Необходимо расписать план действий на ближайшие полгода. Например, если человек хочет продвижения по карьерной лестнице, можно записаться на бизнес-курсы. Поставленная цель связана с похудением? Тогда надо выделять в день около 30 минут для зарядки.

Подобный метод психологи называют колесом баланса. При желании можно завести дневник, в котором делиться своими эмоциями. Важно потом анализировать каждую запись. Это поможет определить, что вызывает негативные ощущения, чтобы уменьшить риск их возникновения.

Ранее психиатр Татьяна Жиляева рассказала об особенностях развития депрессий и других проблем в весеннее время года.