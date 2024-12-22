Психолог Зинин пояснил, как выработка эндорфинов связана с семейными кризисами

Эксперт отметил, что возраст супругов влияет на их решение подать заявление на развод. По его данным, чаще всего расходятся пары в возрасте от 20 до 30 лет. Супруги старше 50 лет вошли в категорию граждан, которые реже других решают развестись. Ученый считает, что более приоритетным в данном вопросе является то, сколько лет супруги прожили вместе.

По мнению психолога, между количеством прожитых лет и семейным кризисом есть взаимосвязь. У пар, которые в итоге преодолевают все трудности, активизируется выработка гормона, который оказывают успокаивающее действие. Речь идет об эндорфинах.

«Супруги в этот период, называемый привязанностью, испытывают удовольствие от очень простых чувств. Это долгожданное спокойствие после бури страсти», — отметил эксперт.

Психолог Зинин признал, что развод имеет много негативных последствий. Однако не всегда стоит выступать категорически против расторжения браков. По мнению специалиста, иногда супруги могут быть внешне счастливыми, но они давно изменились и перестали друг друга понимать.

Ранее сообщалось, что Россия оказалась в тройке стран-лидеров по количеству разводов.