Психологи и диетологи призывают не покупать на Новый год детское шампанское

Эксперты рекомендуют отказаться от покупки детского шампанского на Новый год. В зимнее время года организм ребенка особенно нуждается в витаминах, поэтому лучше всего готовить свежевыжатые смузи, соки или варить компоты, сообщает rosbalt.ru . Детское шампанское под запретом по разным причинам.

Психологи считают, что покупая детское шампанское, взрослые невольно формируют привычку пить алкоголь в будущем. Если у ребенка есть неблагоприятная генетическая наследственность или же он зависим, то проблема усугубится вдвойне.

По сути детское шампанское - это работа маркетологов с использованием скрытой рекламы. Формируется привычка, что без шампанского отмечать Новый год нельзя.

Диетологи также рекомендуют заменить детское шампанское. Во-первых, в нем содержится много углекислого газа. Чем младше ребенок, тем выше риск вздутия и болей в животе. Особенно подвержены ребята, у которых проблемы с ЖКХ.

Во-вторых, в напитке добавлено много консерваторов и искусственных ароматизаторов. Часто потом развивается аллергия, дерматит и другие кожные заболевания. Если ребенку покупают шампанское не только раз в году, то при регулярном употреблении осложнения могут проявляться через несколько лет, но уже с тяжелыми последствиями.

Врач-нутрициолог Динара Гадельмурзина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как шампанское влияет на организм взрослого человека и поделилась, чем можно заменить напиток.