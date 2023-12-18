Психологи и диетологи призывают не покупать на Новый год детское шампанское
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Эксперты рекомендуют отказаться от покупки детского шампанского на Новый год. В зимнее время года организм ребенка особенно нуждается в витаминах, поэтому лучше всего готовить свежевыжатые смузи, соки или варить компоты, сообщает rosbalt.ru. Детское шампанское под запретом по разным причинам.
Психологи считают, что покупая детское шампанское, взрослые невольно формируют привычку пить алкоголь в будущем. Если у ребенка есть неблагоприятная генетическая наследственность или же он зависим, то проблема усугубится вдвойне.
По сути детское шампанское - это работа маркетологов с использованием скрытой рекламы. Формируется привычка, что без шампанского отмечать Новый год нельзя.
Диетологи также рекомендуют заменить детское шампанское. Во-первых, в нем содержится много углекислого газа. Чем младше ребенок, тем выше риск вздутия и болей в животе. Особенно подвержены ребята, у которых проблемы с ЖКХ.
Во-вторых, в напитке добавлено много консерваторов и искусственных ароматизаторов. Часто потом развивается аллергия, дерматит и другие кожные заболевания. Если ребенку покупают шампанское не только раз в году, то при регулярном употреблении осложнения могут проявляться через несколько лет, но уже с тяжелыми последствиями.
Врач-нутрициолог Динара Гадельмурзина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как шампанское влияет на организм взрослого человека и поделилась, чем можно заменить напиток.