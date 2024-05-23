Психотерапевт Галич рассказала о преимуществах сказкотерапии

Минимальное количество сеансов, которые необходимо пройти клиенту для решения проблемы в рамках сказкотерапии, — пять. Максимальный — 10. Метод помогает людям справиться с депрессией и пережить горе. Некоторые россияне скрывают свои эмоции и не могут дать им волю. Терапия помогает им в этом, а также развивает воображение и тренирует мышление. Сказкотерапия наиболее популярной была в середине XX века.

Клиенту предлагают придумать сказку. Человек невольно проецирует себя на окружающий мир, поэтому придуманный им рассказ расскажет многое о его авторе. Иногда клиенту тяжело признаться специалисту в сокровенных желаниях, рассказать о проблемах. Придумывая сказку, он не боится осуждения.

«Результат не заставляет себя ждать. Сегодня можно говорить не только о книгах и фильмах, но и об огромном мире игр. Мы можем выбрать героя, идентифицировать себя с ним и через него прожить свою проблему», – добавила психотерапевт.

Однако у метода есть недостаток, уточнила эксперт. Человек может настолько комфортно себя чувствовать, что не сможет реально воспринимать происходящие в его жизни события.

Ранее терапевт из Подмосковья Анастасия Зюзина рассказала о зависимости от покупок.