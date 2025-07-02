В Азербайджане начались облавы на русских туристов: их ищут по отелям силовики
Российские туристы пожаловались на проверки и насилие в Азербайджане
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Россияне, отдыхавшие в Азербайджане, массово жалуются на преследования и жесткие проверки. По их словам, сотрудники в штатском избивают, запугивают и ищут по отелям. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Ситуация с российскими туристами в Азербайджане стремительно накаляется. Посольство РФ в Баку сообщает о волне обращений от граждан, оказавшихся под давлением со стороны местных силовиков. Люди рассказывают: в их отели приходят неизвестные в гражданском, представляются полицейскими, требуют документы и допрашивают о цели визита.
Пострадавшие утверждают, что их избивали, запугивали и выгоняли из мест проживания. Причем такие случаи происходят даже с теми, кто прибыл в страну с туристической целью.
Дипломаты направили в МИД Азербайджана несколько нот с требованием немедленно предоставить доступ к задержанным россиянам. Однако официального ответа пока нет. Общее число жалоб продолжает расти, а туристы массово покидают страну.
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