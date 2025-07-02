В Госдуме оценили введение обязательной отработки для выпускников медвузов

Минздрав России планирует запретить работать по специальности выпускникам медвузов, которые после обучения за госсчет отказываются отработать три года в государственных медучреждениях. По словам депутата нижней палаты парламента Юлии Дрожжиной, 35% выпускников медвузов и 40% окончивших колледжи не идут в госмедицину, несмотря на бюджетное обучение, и именно введение подобных запретов позволит закрепить кадры в поликлиниках и больницах, улучшить доступность бесплатной медицины. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она уточнила, что указанные меры могут уменьшить дефицит врачей в государственных учреждениях, а также снизить нагрузку на систему ОМС и сократить очереди и обеспечить молодым специалистам практику под руководством опытных наставников.

По мнению парламентария, это не просто санкции, а способ дать начинающим медикам реальный опыт и укрепить кадровый потенциал российской медицины.

Ранее сообщалось, что выпускники бюджетных медвузов будут сами выбирать регион и место для отработки.