Блогер Васильев оценил политические амбиции Маска

Блогер Стас Васильев заявил, что Илон Маск рискует потерять все из-за своих политических амбиций. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, стремление Маска к политическому влиянию перевешивает его бизнес-интересы и в итоге может привести к тому, что на будущих выборах в США кандидат от Маска может столкнуться с сыном Дональда Трампа, то есть два ряженых петрушки окажутся в одном шоу. Таким образом, чрезмерное увлечение политикой может подорвать бизнес-империю Маска.

Блогер добавил, что Маск стоит перед выбором: либо сосредоточиться на бизнесе, либо рискнуть всем ради политической карьеры. Пока что его амбиции ведут его по опасному пути.

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