Эксперт заявил о подготовке США к конфликтам с тремя странами

США активно накапливают ракеты и боеприпасы, готовясь к потенциальным военным конфликтам с Ираном, Китаем и йеменскими хуситами. Об этом Инфо24 заявил военный политолог Александр Перенджиев — доцент РЭУ им. Плеханова.

По данным The New York Times, Вашингтон временно сокращает военную помощь Украине из-за опасений нехватки боезапасов для других возможных операций. По мнению Перенджиева, речь может идти об эскалации на Ближнем Востоке, где США могут вступить в прямое противостояние с Ираном. Кроме того, Пентагон рассматривает возможность масштабного конфликта с Китаем, а также наземной операции против хуситов в Йемене.

Эксперт не исключил и сценарий внутреннего вооруженного конфликта на территории США, что заставляет власти увеличивать запасы вооружений. В ближайшее время Вашингтон может усилить военное присутствие в стратегически важных регионах, включая Ближний Восток и Азию, чтобы обеспечить быстрый ответ на любые угрозы.

Ранее сообщалось, что в офисе Зеленского опровергли прекращение поставок оружия со стороны США.