Пи Дидди признали виновным в перевозке женщин для проституции, но сняли более серьезные обвинения

Рэпера Пи Дидди признали виновным в перевозке женщин для проституции, но сняли ключевые обвинения по делу. Об этом пишет NBC News.

Американского рэпера и продюсера Пи Дидди частично признали виновным по делу, которое наделало шуму в индустрии и СМИ. Судебное разбирательство, длившееся более 12 часов, завершилось тем, что музыканта признали виновным в организации перевозки женщин с целью занятия проституцией. Однако по более серьезным обвинениям, включая торговлю людьми для сексуальной эксплуатации и участие в преступном сговоре, он был оправдан.

Дело стало одним из самых обсуждаемых в этом году. Следствие утверждало, что Пи Дидди якобы был организатором схем, связанных с эксплуатацией женщин в развлекательной индустрии. Обвинение пыталось доказать его причастность к целой сети, действовавшей под прикрытием продюсерской деятельности. Тем не менее, доказательств для полной квалификации преступлений по всем статьям оказалось недостаточно.

Слушания по последнему пункту обвинения — сговору с целью вымогательства и рэкета — назначены на 3 июля. Пока Пи Дидди остается на свободе, но давление на него не ослабевает — как со стороны общественности, так и юридического сообщества. Музыкант не комментирует решение суда, а его представители уклоняются от заявлений.

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