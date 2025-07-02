Армения неожиданного отказалась от российского мороженого

Армения ввела временный запрет на импорт популярного российского мороженого «Коровка из Кореновки», которое производится компанией «Фабрика настоящего мороженого». Об этом сообщила Государственная служба безопасности пищевых продуктов республики.

Отмечается, что данное решение обосновано обнаружением в одной из недавно импортированных партий превышения допустимого уровня бактерий группы кишечной палочки, что не соответствует нормам Таможенного союза и вызывает опасения за безопасность потребителей. Эту партию отзовут, после чего уничтожат.

Запрет распространяется на все партии продукции, поступившие в Армению после 2 июля. В то же время, импортированные ранее продукты останутся в обороте и не попадут под ограничения.

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