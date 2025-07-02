Эксперт объяснил, как помирить Россию и Азербайджан

Конфликтная ситуация между Россией и Азербайджаном, возникшая на фоне взаимных задержаний граждан, может быть вскоре урегулирована. Об этом заявил политолог Евгений Михайлов в беседе с Инфо24.

Эксперт выразил уверенность, что Москва и Баку найдут точки соприкосновения, особенно после предоставления неопровержимых доказательств по делу задержанной в Екатеринбурге группировки.

Михайлов подчеркнул, что масштаб конфликта не соответствует реальным событиям, а традиционно дружественные отношения между странами помогут преодолеть разногласия. Он напомнил, что в России проживает более трех миллионов азербайджанцев, что делает взаимопонимание особенно важным.

«Считаю, что конфликт раздут несоразмерно произошедшим событиям. В любом случае, учитывая дружеские отношения между Россией и Азербайджаном, без сомнения, мы найдем точки соприкосновения», — прокомментировал эксперт.

По словам эксперта, помочь помирить страны могут переговоры. Глава СК России Александр Бастрыкин обсуждает проблемные вопросы с генеральным прокурором Азербайджана Кимраном Алиевым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не создает угроз для Азербайджана, а текущая напряженность связана с расследованием преступлений, в том числе против азербайджанских граждан.

Ранее сообщалось, что МИД Азербайджана вызвал российского посла.