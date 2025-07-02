В Подмосковье за пять месяцев произвели почти 4 тыс. тонн замороженных овощей

В Подмосковье за первые пять месяцев текущего года произвели более 3,7 тыс. тонн замороженных овощей и грибов. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На Подмосковье приходится более 17% от общего объема такой продукции в ЦФО и почти 9,5% — общероссийского объема.

В числе наиболее крупных производителей указанной продукции в Подмосковье — компании ООО ОП «Морозко» и ООО «ПК „ЮЖ“. Они производят замороженные шампиньоны, кукурузу, цукини и различные овощные смеси.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области запустят комплекс по производству яиц.