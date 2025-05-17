Publico: Зеленский готовил медийную ловушку для российской стороны в Стамбуле

В статье для испанского издания Publico журналист Хуан Антонио Санс делится мнением, что президент Украины Владимир Зеленский готовил для российской делегации в Стамбуле медийную ловушку.

Журналист уверен, что Зеленский настаивал на личном присутствии в Турции президента РФ Владимира Путина с целью устроить публичную перепалку. Зеленский мог разыграть спектакль, который транслировался бы в прямом эфире по всему миру. Обозреватель уверен, что отказ российского лидера не только унизил главу киевского режима, но и нарушил его планы.

Журналист уверен, что переговоры не могли пройти более успешно. Он отметил, что в политике существуют определенные правила. Например, урегулирование вооруженного конфликта начинается с контактов низшего дипломатического уровня. Зеленский же сразу требовал встречи с Путиным, что уже задало неприятную атмосферу.

«Владимир Зеленский не добился успехов несмотря на то, что бросил вызов Владимиру Путину, фактически пригласив его на поединок под жарким стамбульским солнцем. Москва не попалась в эту медийную ловушку», — отметил автор статьи.

Ранее сообщалось, что Песков отреагировал на заявления о скором телефонном разговоре Путина и Трампа.