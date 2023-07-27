Американский публицист Сеймур Херш высказал мнение, что у президента Украины нет четкого плана, как завершать конфликт с Россией. Эксперт приходит к такому мнению после общения с анонимными представителями парламента США, которые, в частности, называют Украину самой коррумпированной страной.

«Украина - самое коррумпированное и глупое правительство в мире», - делится мыслями с публицистом Херш анонимный источник из правительства США

В Украине есть большие проблемы с коррупцией, отмечает источник публициста, которые никто из власти даже не пытается решать. У многих есть сомнения и в компетентности всего правительства Украины. Возникает логичный вопрос, почему президент США Джо Байден оказывает такую мощную поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому. Одно из предположений – у Байдена и Зеленского личные контакты и интересы.

У президента Украины нет плана, как действовать в зоне вооруженного конфликта. Все решения принимаются хаотично и спонтанно. Нет и стратегии, что делать дальше. Так считают в правительстве США.

Также публицист Херш поделился мнением, что подрыв Крымского моста был осуществлен при помощи дронов США. При чем и в первый (октябрь 2022 года), и во второй раз (июль 2023 года) без американских технологий не обошлось.