Пугачева может прилететь на похороны Бедроса Киркорова

Продюсер напомнил, что певица была супругой Филиппа Киркорова. С отцом экс-мужа у нее сложились приятельские отношения. Сергей Дворцов допускает возможность, что Алла Борисовна захочет попрощаться с 92-летним народным артистом России.

«Если она приедет в Москву, то только на сутки. Ее появление на похоронах станет фурором. За ней шлейф потянется снова», — высказал мнение продюсер Сергей Дворцов.

Продюсер считает, что теплые чувства — не единственная причина возможного визита. Параллельно певица может запланировать несколько встреч, чтобы напомнить о себе.

«Наверняка захочет снова двери в большие кабинеты пооткрывать», — заявил собеседник «Абзаца».

Продюсер Дворцов также напомнил, что певица иногда страдает из-за плохого самочувствия. Не исключено, что состояние здоровья не позволит ей прилететь в Москву. В таком случае на похоронах от ее имени появится директор певицы Елена Чупракова. По мнению продюсера, она прибудет с венком для покойного.

Издание напомнило, что Пугачева была замужем за Филиппом Киркоровым 11 лет. Сам Бедрос в интервью рассказывал, что у него с Пугачевой образовались дружественные отношения. Алла Борисовна иногда называла его папой, иногда шутливо и ласково — Борей.

Ранее сообщалось, что отца Филиппа Киркорова похоронят на Троекуровском кладбище.