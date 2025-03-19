Отца Филиппа Киркорова похоронят на Троекуровском кладбище

Церемония похорон народного артиста России Бедроса Киркорова состоится 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в музыкальных кругах, близкий к семье певца.

18 марта 2025 года общественность узнала о кончине Бедроса Пилибоса (Филипповича) Киркорова, известного народного артиста РФ.

Ему было 92 года. Екатерина Успенская, представительница народного артиста РФ Филиппа Киркорова, сына артиста, сообщила ТАСС, что причиной смерти стала внезапная остановка сердца.

Бедрос Киркоров, уроженец Варны (Болгария), появился на свет 2 июня 1932 года. Он завершил обучение в ГИТИСе, где проходил обучение под руководством известного оперного режиссера Бориса Покровского.

Начало его творческого пути было связано с оркестром Юрия Силантьева, затем он сотрудничал с Эдди Рознером и выступал с оркестром Леонида Утесова. В 2012 году, в день 80-летнего юбилея, Владимир Путин удостоил Бедроса Киркорова звания народного артиста России.

Ранее сообщалось, что артист Бедрос Киркоров скончался дома в окружении близких.