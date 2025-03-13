Пугачева арендовала пирс на Истринском водохранилище до своего 107-летия

В администрации городского округа Солнечногорск Московской области рассказали, что певица Алла Пугачева арендовала пирс на Истринском водохранилище до 2057 года, сообщило интернет-издание «Абзац».

Издание отметило, что в последнее время имя певицы часто появляется в СМИ. Согласно одному из предположений, Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин* намерены распродать недвижимость, которая у них есть в России. Особое внимание уделено замку звездной пары, расположенному в подмосковной деревне Грязи. «Абзац» напомнил, что супруги также владеют дачей на Истринском водохранилище, которую несколько лет назад певица переписала на своего внука.

Издание отметило, что исполнительница «Миллиона алых роз» любила проводить время в загородном доме, встречая у пирса рассветы. Тогда же Пугачева арендовала прибрежную зону. «Абзац» направил официальный запрос в администрацию городского округа Солнечногорск. Выяснилось, что первое время после отъезда из России певица не платила за аренду. В итоге образовалась задолженность в размере 50 тыс. руб. В настоящее время она полностью погашена.

По данным администрации, певица заключила договор по аренде до 2057 года. «Абзац» уточнил, что певице может исполниться 107 лет.

Ранее сообщалось, что журналисты НТВ могли пострадать от Пугачевой, раскрыв секретную виллу артистки на Кипре.

*признан Минюстом РФ иноагентом.