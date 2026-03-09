Пуля в стене особняка: певица Рианна пережила обстрел своего дома в Пост‑Оффис

Особняк поп-звезды Рианны подвергся обстрелу. Как сообщает The Times со ссылкой на источник в правоохранительных органах, одна из пуль пробила стену дома певицы.

В полиции Лос-Анджелеса уточнили: сигнал о стрельбе поступил в 13:21. Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что неизвестная несколько раз выстрелила в сторону дома знаменитости из машины, припаркованной напротив ворот. В результате инцидента никто не пострадал, а сама Рианна в момент атаки находилась внутри.

По данным диспетчерской службы, прозвучало около десяти выстрелов. Стрелявшая скрылась на белой Tesla. Полиция сообщила приметы подозреваемой. Примерно через полчаса после вызова полицейские заметили разыскиваемую машину на парковке торгового центра в Шерман-Оукс и задержали 30-летнюю женщину.

Известно, что Рианна проживает в особняке в колониальном стиле, расположенном в районе Пост-Оффис, вместе со своим партнером — рэпером ASAP Rocky. Пара воспитывает троих маленьких детей: дочь и двух сыновей. На момент стрельбы неизвестно, находился ли кто-то еще из членов семьи дома.

Ранее сообщалось, что певица Лолита увеличила гонорар за выступление до 6 млн руб.