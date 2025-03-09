Пушилин: ВСУ перебрасывают силы из Курской области в ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин опубликовал в телеграм-канале видео, в котором сообщил об учащении контратак со стороны ВСУ. По его данным, украинские военные оставляют позиции в Курской области и перебрасывают дополнительные резервы в республику.

Денис Пушилин рассказал, что на протяжении недели военнослужащие РФ предпринимали действия, позволившие им улучшить позиции на Краснолиманском направлении. Он отметил, что ВС РФ не ставят цель быстро продвигаться вперед. Их задача — действовать планомерно и выверенно для того, чтобы полностью освободить территорию республики.

По данным Пушилина, ВСУ пытаются перейти в контратаку под Дзержинском. Противник принимает серьезные усилия. На данный момент Армия России контролирует ситуацию. На красноармейском и курахово-великоновоселковском направлениях ситуация для военных ВСУ критическая. Противник не жалеет личного состава для осуществления контратак. Наблюдается позиционное противостояние.

«Противник перебрасывает дополнительные силы, судя по всему, с Курского направления, потому что участились контратаки», — отметил глава республики.

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили три населенных пункта в Курской области.