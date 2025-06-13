Пушков подозревает Германию и Украину в тайном сговоре по поставкам ракет

Сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале высказал мнение, что публичные заявления представителей правительства Германии отличаются друг от друга. Спикер допустил, что в ФРГ нашли обманный способ, как передать Киеву ракеты Taurus и постараться уйти от ответственности перед РФ.

Сенатор прокомментировал выступление министра обороны ФРГ Бориса Писториус перед журналистами. На мероприятии присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Украинский журналист обратился к иностранному высокопоставленному гостю с вопросом, предоставит ли страна ракеты Taurus. Министр категорически ответил, что нет. Сенатор напомнил, что ранее сообщалось о намерении Украины производить дальнобойные ракеты на территории своей страны.

«Учитывая сложности в налаживании такого производства, уж не намерена ли Германия "помочь" Киеву выдать немецкие "Таурусы" на собственно украинские ракеты, чтобы избежать ответственности за их поставку?» — написал сенатор Пушков.

Сенатор Алексей Пушков отметил, что ранее Россия предупреждала об ответственности в случае передачи Киеву дальнобойных ракет немецкого производства. Спикер предположил, что Берлин мог понять серьезный настрой Кремля, поэтому на самом деле решил отказаться от передачи ракет и никаких тайных переговоров не ведется.

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