Пушков предупредил о последствиях публикации подробностей об убийстве Кеннеди

Российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале поделился мнением, что представления десятков миллионов американцев о собственной стране могут кардинально измениться в случае выполнения обещания избранного президента США Дональда Трампа об обнародовании засекреченных документов.

Сенатор Пушков написал, что накануне своей инаугурации Дональд Трамп заявил о намерении обнародовать данные многих дел, которые находятся под грифом «секретно». Сообщается, что подобное заявление американский лидер сделал на митинге в Вашингтоне. По мнению сенатора, подобные действия могут свидетельствовать об информационно-политической революции.

В частности, Трамп заявил о раскрытии информации об убийстве Джона и Роберта Кеннеди. Так, Джон Кеннеди на момент трагедии занимал должность американского президента. Его брат Роберт был одним из кандидатов в президенты.

Кроме того, могут быть обнародованы данные о смерти Мартина Лютера Кинга, который открыто выступал за гражданские права афроамериканцев. Предположительно, у американцев появится доступ к тому, что стало причиной взрыва башен-близнецов. Масштабный теракт произошел в Нью-Йорке. Могут быть рассекречены и многие другие дела, которые вызовут общественный резонанс.

«Публикация этих досье, если она состоится, сама по себе будет мощнейшим ударом по «глубинному государству» в США и может перевернуть представления десятков миллионов американцев о собственной стране», — написал сенатор Алексей Пушков.

Ранее сенатор Пушков назвал причины переноса инаугурации Трампа.