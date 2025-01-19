Сенатор Пушков назвал причины переноса инаугурации Трампа

По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, инаугурация вновь избранного главы Белого дома Дональда Трампа перенесена в Капитолий, скорее всего, в целях безопасности. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что именно из соображений безопасности предпринято данное решение, а не из-за морозной погоды, как было заявлено изначально. Это вполне логично после двух попыток покушения на жизнь политика.

Ранее он заметил «необычность» инаугурации Трампа.