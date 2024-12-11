Агентство Bloomberg заявило, что на переговорах украинского и американского лидеров в Париже, на которых был и президент Франции Эммануэль Макрон, президент Незалежной требовал от Вашингтона приглашения его страны в Североатлантический альянс для завершения конфликта. По словам аналитика Вадима Масликова, администрация США при Трампе не нуждается во вхождении Киева в военный блок. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

Он добавил, что по фото после переговоров Макрон и Зеленский были похожи на тех щенков, которые нагадили в тапки хозяина, и вот теперь такие радостные стоят, а сам Трамп выглядел бульдогом, которого ошпарили. Я бы не сказал, что они там до чего-то договорились, длительность беседы в течение всего 20 минут тоже об этом свидетельствует.

По мнению эксперта, не стоит забывать, у кого имеются собственные интересы на территории Незалежной. Так, колоссальные миллиарды были вложены BlackRock и The Vanguard Group, контрольный пакет акций которых принадлежит британской королевской семье.

Ранее премьер Великобритании Стармер заявил, что Лондон поставит Киев в сильную позицию для такого отношения.