Сенатор Алексей Пушков на странице в интернет-мессенджере рекомендовал премьер-министру Польши Дональду Туску продолжить свои рассуждения о «предвоенной эпохе», в частности, об ее последствиях для всего мира. Особенно для стран, которые находятся на границе возле конфликтующих стран.

Дональд Туск высказал мнение, что весь мир находится на стадии перед началом масштабной войны. Особенно важно это осознать молодым людям.

Сенатор Пушков призвал Туска не анализировать обстановку в мире, актуальную на текущий момент, а подумать, какими могут быть последствия мировой войны.

«Потому что предвоенные эпохи ничего хорошего не предвещают именно «пограничным» странам, находящимся на стыке противоборствующих сторон. Если бы у Туска хватило ума, национального чувства и фантазии, он бы задумался скорее о том, чем такая эпоха, и особенно возможный переход от эпохи предвоенной к эпохе военной чреват для самой Польши. И попытался бы по мере сил предотвратить такой переход, вместо того, чтобы со сладким ужасом предвещать его возможность», — написал сенатор Алексей Пушков.

Сенатор высказал мнение, что у Польши всегда были высокие амбиции. Если в Варшаве намекают, что будут вынуждены вступить в вооруженный конфликт с Россией с целью защиты Украины, то это будет лишь предлогом. Судьба жителей Харькова или Донбасса не интересуют военное руководство Польши.

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