Захарова призвала купить главе МИД ФРГ Бербок учебник истории и карту после ее слов о втягивании НАТО в войну

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что президент России Владимир Путин якобы пытается втянуть НАТО в конфликт. В комментарии РИА Новости Захарова рекомендовала купить для Бербок географическую карту, жвачку и учебник по истории.

Мария Захарова напомнила, что НАТО начало расширение военного альянса много лет назад по периметру границ РФ, постепенно окружая нашу страну со всех сторон. В свою очередь Россия так не поступала, что делает заявление главы МИД Германии о намерениях Владимира Путина абсурдными.

«Хочется спросить у Бербок: она не в курсе, что это не российские базы окружали НАТОвские страны, а НАТО расширялось на восток по периметру России? Купите Анналене карту, учебник истории и жвачку, чтобы меньше говорила подобной чуши», — сказала Захарова.

Правительство Германии в последнее время делает множество провокационных заявлений в адрес России. Не все граждане поддерживают выбранный вектор отношений между странами. В субботу, 30 марта, в Берлине прошла акция с участием примерно шести тысяч человек, во время которой прозвучали призывы к мирному урегулированию конфликта на Украине.

Ранее мы сообщали, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала немецкое правительство прекратить разделять жертв нацистов по национальным, языковым и этническим признакам.