«Пусть меня в 30 лет называют бабкой»: Довлатова против увеличения возраста молодежи

Издание отметило, что в России обсуждается перспектива повышения возраста молодежи до 40 лет. Актриса и телеведущая Довлатова прокомментировала инициативу политиков. Она не понимает, зачем на законодательном уровне увеличивать возраст молодого поколения.

По мнению Довлатовой, такое решение может впоследствии привести к увеличению пенсионного возраста. В таком случае она не поддерживает инициативу депутатов.

«Пусть меня в 30 лет называют бабкой, только не надо заставлять меня работать до 70. То есть, вы понимаете, у этого могут быть подводные камни», — поделилась звезда.

Актриса согласна, что с точки зрения биологии 40-летнего человека еще можно отнести к категории молодежи. Однако важно убедиться, что в предложении нет «подводных камней». Довлатова высказала мнение, что современные люди придерживаются рекомендаций по сбалансированному питанию и занимаются спортом. Здоровые привычки населения увеличивают продолжительность жизни. По мнению актрисы, человек научился обманывать природу благодаря различным косметическим процедурам. Современное поколение выглядит младше своих лет.

Ранее сообщалось, что Онищенко поддержал идею относить к молодежи людей до 45 лет.