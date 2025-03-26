В России поддержали идею ВОЗ относить к молодежи людей до 45 лет

Увеличение возраста молодежи до 45 лет имеет смысл, так как в мире растет средняя продолжительность жизни. Таким мнением с РИА Новости поделился академик Российской академии наук (РАН), заместитель президента Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) анонсировала изменение в возрастной классификации человека. Теперь к молодым людям будут относиться лица до 45 лет. Прежняя возрастная граница составляла 35 лет.

ВОЗ также обновила и другие возрастные категории. Люди до 60 лет будут относиться к среднему возрасту, до 75 лет — будут считаться пожилыми людьми, а лица старше 90 лет — долгожителями.

«В принципе, в этом есть смысл. Ничего в этом такого устрашающего или ущемляющего чьи-то права нет», — сказал Онищенко.

Онищенко подчеркнул, что в предложении о расширении возрастных рамок молодежи есть «рациональное зерно». Академик считает важным обосновать, как эта инициатива может принести пользу экономике и науке.

В России молодежь, согласно действующему законодательству, определена как возрастная категория от 14 до 35 лет.

В ноябре глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила о возможности расширения возрастных границ молодежи. Власти нацелены на увеличение продолжительности здоровой жизни до 68 лет к 2030 году и до 72,2 года к 2035 году.

Ранее стало известно, что в России могут разрешить детям с 14 лет работать по выходным.