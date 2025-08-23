Путешественник пропал без вести в Мурманской области после полугода подготовки

В сообщении указано, что 23-летний молодой человек отправлялся в путешествие с надувной лодкой-байдаркой и веслами. В последний раз он выходил на связь 16 августа. Россиян просят в случае появления какой-либо информации о местонахождении путешественника сообщить на горячую линию.

Мама Романа рассказала РИА Новости, что сын на протяжении полугода готовился к походу. Молодой человек приобрел необходимое для природных условий оборудование. Например, портативную солнечную батарею для зарядки мобильного телефона и пауэр-банка. Женщина надеется, что с сыном все хорошо. Она предполагает, что техника могла выйти из строя.

Галина Фролова рассказала, что подала заявление в полицию 22 августа. Параллельно она оповестила о пропаже путешественника сотрудников МЧС. Ее сын не выходит на связь на протяжении недели. Женщина верит, что сотрудники правоохранительных органов помогут ей.

«Надеюсь и рассчитываю, что Романа найдут как можно быстрее!» — сказала РИА Новости мама Романа, Галина Фролова.

