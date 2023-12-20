Путешествия, кино и семейные ужины: как провести длинные новогодние выходные
Фото: [©Александр Кряжев/РИА Новости]
Новый год приносит не только радость, но и длительные выходные, соизмеримые небольшому отпуску. Важно провести эти дни приятно и незабываемо, сообщает 56orb.ru.
Первый способ - отправиться в путешествие. Можно прогуляться по родному городу или же отправиться на электричке в другой населенный пункт. Во многих регионах России красивая зима со снегом и холодами. В такие дни особенно приятно прогуляться по лесу.
Например, в Оренбургской области находится Царство сосны, где во времена правления Екатерины Великой казаки восстали против императрицы во главе с Емельяном Пугачевым. И таких исторических мест, где особенный зимний климат, в России много.
Фото: [©Наталья Селиверстова/РИА Новости]
Второй способ - устроить семейный ужин, но необычный. Можно самостоятельно приготовить пельмени. Добавив в тесто сок свеклы или шпината, легко придать цветную «изюминку» блюду. Или же выбрать экзотическую начинку.
Легко приготовить имбирное печенье. Желательно, чтобы дома были фигурки для выреза теста.
В интернете можно найти много рецептов различных зимних согревающих напитков, например, облепихового пунша.
Фото: [56orb.ru]
Третий способ - устроить киновечер. Можно включить классический фильм, который ассоциируется с новогодними праздниками.
Фото: [56orb.ru]
Психолог Наталья Наумова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», стоит ли дарить ребенку на Новый год обязательно тот подарок, о котором он мечтал.