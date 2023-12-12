«Ребенку нужно иногда расстраиваться»: как объяснить малышу, что новогодний подарок не по карману родителям

Нового года очень ждут дети, а родители озабоченно думают, как порадовать любимое чадо так, чтобы не пришлось включать режим строжайшей экономии или даже залезать в долги.

Как объяснить ребенку, что подарок родителям не по карману, но при этом сохранить мир в семье, рассказала детский психолог Наталья Наумова.

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По ее словам, главное — объяснить ребенку, что мама и папа очень его любят.

«Надо похвалить выбор ребенка и сказать, что подарок замечательный, но конкретно в этот Новый год, его купить не получится, однако в будущем — обязательно. Спросите ребенка, что его может порадовать кроме этой выбранной вещи. Возможно, он сам предложит альтернативу», — рассказала Наумова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

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Если ребенок уже подрос и способен понимать многие вещи, продолжила психолог, нужно рассказать ему о доходах семьи, а также объяснить, как планируется бюджет.

«Можно даже нарисовать финансовый график семьи. Сколько пришло денег и какой планируется расход. Ребенок поймет, что выделить деньги прямо сейчас на очень дорогую вещь не получится. Главное — показать ребенку, что его желание никто не собирается обесценивать, что просто вот так сложились обстоятельства», — добавила Наумова.

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Слезы на пользу

Психолог подчеркнула: очень важно дать ребенку понимание, что семья всегда вместе и старается учитывать желания каждого.

«Ребенку нужно иногда расстраиваться. Так формируется цельная личность, способная сопереживать, сочувствовать, понимать, что мир не вертится только вокруг него. Если же ребенку можно все и каждое его желание исполняется, то формируется инфантилизм, который растет вместе с ребенком», — пояснила Наумова.

По мнению психолога, если ребенок начинает закатывать истерики и топать ногами, то это значит, что он бунтует.

«Ребенок впервые столкнулся с тем, что ему что-то нельзя. Это говорит о том, что у него очень слабая эмоционально-волевая сфера. Тут важно поддержать, сказать, что родители тоже расстраивались. Это абсолютно нормально. Ребенок научится осознавать, что не все возможно в этом мире. Главное — он поймет, что мама и папа рядом, поддерживают его и, возможно, он выберет что-то другое, но будет знать, что справился, что он молодец», — заключила собеседница издания.

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