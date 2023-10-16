Путевки в кредит: Эксперты рассказали, как россияне отдыхают за границей после роста цен

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин и гендиректор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов рассказали, как изменился отдых россиян за пределами РФ после повышения цен на путевки, пишет агентство « РИА Новости ».

«Повышение цен на турпакетов у наших агентов и операторов произошло на 40 процентов», - рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин

Дмитрий Горин рассказал, что цены на путевки существенно выросли в первую очередь из-за курсовых колебаний.

Гендиректор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов отметил, что повышение цен не отразилось на том, что россияне перестали выезжать за границу. Правда, людям приходится находить компромисс.

Одни берут кредиты, чтобы оплатить путевку за границей. Другие же стараются «не снижать планки» - выбирают те же отели, что и раньше (уровень сервиса и расположение к морю). Приходится уменьшать время отдыха, чтобы вложиться в прошлогодний бюджет.

«Туристы хотят оставить тот уровень отдыха, к которому привыкли. Помимо этого мы видим рост числа путешествий (взятых – ред.) в кредит», – рассказал гендиректор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов

Замминистр экономического развития РФ Дмитрий Вахруков ранее отчитался о том, как развивался внутренний туризм в период прошедшего летнего сезона.