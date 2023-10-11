Замминистр экономического развития Вахруков: Внутренний туризм России активно развивается
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Замминистр экономического развития РФ Дмитрий Вахруков заявил о росте доходов туристической отрасли России, пишет агентство «РИА Новости».
Спикер Дмитрий Вахруков отметил, что в ведомстве сравнивали показатели нынешнего курортного сезона и того, что был четыре года назад. Такой промежуток времени выбран из-за того, что во время пандемии люди значительно реже выезжали отдыхать.
Чиновник назвал причины востребованности внутреннего туризма: улучшение сервиса и инфраструктуры. Увеличение прибыли позволяет ряду компаний инвестировать в развитие туризма. Только за последние полгода рост инвестиций вырос на 23%. В 2022 году рост составил 36% (за весь год).
Еще одно доказательство того, что бизнес инвестирует в отрасль – в нынешнем сезоне ввели в эксплуатацию большое количество гостиничных номеров. Обстановка на рынке говорит о том, что процесс будет продолжаться и далее.
Путешественник Сердар Каррыев в материале «Подмосковье сегодня» рассказал, почему осенью и зимой россияне выбирают для отдыха именно Турцию.