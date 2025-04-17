Путин и Лукашенко утвердили кандидатуру нового госсекретаря Союзного государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с заместителем государственного секретаря Союзного государства Беларуси и России Сергеем Глазьевым, в ходе которой сообщил ему о новом назначении, сообщил корреспондент БЕЛТА.

Президент Белоруссии заявил, что Сергей Глазьев назначен государственным секретарем Союзного государства. По словам Лукашенко, соответствующее решение он принимал совместно с президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее данную должность занимал Дмитрий Мезенцев. Александр Лукашенко проинформировал, что Мезенцев будет заниматься другой деятельностью.

Александр Лукашенко заявил, что высоко оценивает профессиональные качества Глазьева. По его словам, Владимир Путин солидарен с коллегой. Лидеры двух стран уверены, что вклад Сергея Глазьева в развитие Союзного государства будет весомым.

«Мы приняли такое решение о назначении вас руководителем и мотором нашей союзной интеграции в плане руководства всем аппаратом СГ. Думаю, что эффект будет хорошим», — сказал Александр Лукашенко.

Президент Лукашенко пояснил кадровые ротации завершением срока полномочий Дмитрия Мезенцева. Встреча прошла в четверг, 17 апреля.

Ранее сообщалось, что Путин назначил Мезенцева полпредом президента РФ в Конституционном суде.