В четверг, 8 февраля, президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили геополитическую и экономическую обстановку, информирует пресс-служба Кремля .

В частности, стороны обсудили ситуацию в секторе Газа. Позиция России и Китая не изменилась: участники конфликта на Ближнем Востоке должны найти способ урегулировать ситуацию дипломатическим путем. Без политических переговоров найти выход из кризиса не выйдет.

«Была также затронута нынешняя ситуация на Украине», — констатирует пресс-служба Кремля.

Детальной информации, какие именно вопросы были затронуты в рамках СВО, нет.

Спикеры также затронули тему обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Президент России Владимир Путин заявил, как и ранее, что поддерживает политику «одного Китая».

Россия и Китай намерены и дальше активно обсуждать любые вопросы в рамках встреч представителей Шанхайской организации сотрудничества, ООН и БРИКС.

«Си Цзиньпин высказал поддержку приоритетов российского председательства в Объединении БРИКС», — сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее журналист Чей Боуз на странице в социальной сети высказал мнение, что точно так, как США уничтожают Украину, Россия и Китай могли бы делать с Техасом.