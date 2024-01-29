РФ и КНР в теории могли бы сделать с Техасом то же самое, что Соединенные Штаты делали с Украиной. Об этом заявил журналист Чей Боуз в своих социальных сетях.

В посте журналист заявил, что РФ и КНР могли бы начать финансировать в штате «Движение за свободу». Таким образом, государства могли бы свергнуть местного губернатора и установить марионеточный режим, добавил он. После этого они могли бы создать большую армию для дальнейшей атаки всех поддерживающих Штаты, предположил Боуз.

Журналист также предположил, что два государства могли бы запретить в штате выборы и оппозицию, а также, отменить несогласные с их позицией СМИ. После этого он обратился к аудитории, спросив, ничего ли им это не напоминает.

До этого бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Америка никогда бы не смирилась с тем, что позволяет себе с РФ. Под этим он подразумевал расширение НАТО и использование Украины для противостояния РФ.

Ранее бывший главком силами НАТО в Европе Ставридис заявил, что мирные переговоры между РФ и Украиной могут пройти после выборов в Соединенных Штатах.