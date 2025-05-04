Президент РФ Владимир Путин в интервью для документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия 1» по-немецки обратился к жителям Германии. Поводом стало обсуждение позиции западных политиков, которые демонстративно проявляли неуважение в адрес бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

Президент России высказал мнение, что в Германии проживает большое количество порядочных людей. Он уверен, что они правильно оценят его посыл.

Во время съемок фильма был упомянут случай, когда бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера на официальном мероприятии демонстративно отсадили от канцлера ФРГ Олафа Шольца. Впоследствии подобным образом политики поступали не раз.

Президент РФ Путин напомнил о случае, который произошел в сентябре 2023 года в Палате общин Канады. На мероприятии присутствовал участник 14-й добровольческой пехотной дивизии СС «Галичина» Ярослав Хунка (Гунька). Историки уверены, что именно он участвовал в убийстве мирных граждан СССР. Эксперты имеют доказательства, подтверждающие данную точку зрения.

«И чтобы в Германии меня услышали, попробую сказать это даже по-немецки: чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтони Роту (спикеру канадского парламента. — Прим. ред.), который симпатизирует нацистам», — сказал в интервью президент РФ на немецком языке.

Позиция России в данном вопросе кардинально отличается от мнения Запада. Так, в России сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении Гуньки уголовное дело. Причина — геноцид. Обвиняемого объявили в международный розыск.

Ранее Путин заявил, что Запад не обращал внимания на предупреждения России.