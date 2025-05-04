Путин заявил, что Запад не слушал предупреждения России

Страны Запада должным образом не отреагировали на предупреждения, которые были изложены российской стороной на Мюнхенской конференции в 2017-м году. Об этом в документальном фильме журналистов Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», вышедшем на телеканале «Россия 1», заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин подчеркнул, что на Мюнхенской конференции Москва пыталась донести до западных государств, что Россия будет независимой и суверенной либо ее не будет вообще. Глава государства тогда понадеялся, что Запад изменит свое отношение к РФ.

Из-за того что позиция России была проигнорирована, отметил Путин, и началась специальная военная операция (СВО) на Украине.

«Но, к сожалению, не было услышано. То есть услышали-то все, только не отреагировали должным образом. В конечном итоге это и привело к сегодняшним трагическим событиям на украинском направлении», — сказал Путин.

Российский президент также рассказал про действия западных государств, которые поддерживали террористов на Кавказе, отметив, что с самого начала 2000-х годов, когда Россия только становилась независимой после распада СССР, было очевидно все «коварство Запада».

«Я тоже не сразу все понял, я начал доносить до своих коллег: „Смотрите: вы говорите это, делаете это“. Как для примера, „поддерживаете не просто сепаратистов на Кавказе, а поддерживаете фундаменталистов на Кавказе, вы же их сами называете террористами, а их деятельность у нас поощряете, более того, поддерживаете, и вот доказательства“», — отметил Путин.

Кроме того, российский лидер заявил, что США уже открыто говорят о том, что Запад сейчас находится в состоянии экзистенциальной войны с РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, почему Россия не начала раньше специальную военную операцию (СВО).