Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Анны Цивилевой статс-секретарем — заместителем министра обороны РФ. Документ появился на сайте официальных правовых актов, сообщило РИА Новости.

В субботу, 17 августа, появилась информация о назначении Путиным статс-секретаря — заместителя министра обороны России. В данную должность в соответствие с опубликованным указом вступает Анна Цивилева.

«Назначить Цивилеву Анну Евгеньевну статс-секретарем — заместителем министра обороны Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности», — значится в указе президента РФ.

Указ о назначении статс-секретаря — заместителя министра обороны РФ вступает в силу со дня подписания, 17 августа.

Ранее ВЦИОМ сообщил о доверии Владимиру Путину более 80% российских граждан.