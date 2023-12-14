Путин назвал одну из программ предвыборной кампании - выделение денег для развития спорта

Во время прямой линии к президенту Владимиру Путину обратились дети из Крыма, которые занимаются спортом и не раз завоевывали победы для страны на различных соревнованиях. Несмотря на то, что на улице декабрь, ребята вынуждены заниматься на улице. Спортзал находится в разрушенном состоянии.

Ведущая обратила внимание на тот факт, что подобных вопросов пришло много от жителей из разных регионов РФ. Президент Владимир Путин признал, что данная проблема крайне актуальная. Ранее из федерального бюджета выделяли миллиард 700 рублей для развития спортивных организаций в разных регионах, в том числе и для реконструкции зданий спортзалов.

Теперь же было выделено лишь 700 миллиардов. В будущем планируется увеличение этой суммы, чтобы можно было вернуться к прежним показателям. Это станет одной из программ предвыборной кампании президента.

Президент РФ также ответил на вопрос, стоит ли российским спортсменам участвовать в Олимпиаде, учитывая некоторые решения МОК.