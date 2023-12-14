Путин назвал причины распространения идей национализма в мире

Президент Владимир Путин во время прямой линии ответил на вопрос корреспондента, почему в мире растет тенденция к росту радикальных настроений.

Корреспондент RT отметил, что в зоне СВО находятся люди разных национальностей и религий, но это не мешает им быть едиными. Несмотря на этот, в России и в мире растет уровень национализма и антисемитизма. Владимир Путин поделился мнением, почему так происходит.

Президент привел пример, что происходит в секторе Газа. Мирные жители столкнулись с несправедливостью. Из-за этого растет количество людей, которые теперь настроены радикально. Виноваты в данной ситуации представители политической элиты, которые десятилетиями игнорировали конфликт между Палестиной и Израилем. Определенная несправедливость провоцирует развитие националистических взглядов.

Межнациональное согласие в России - это преимущество перед другими частями мира. Так считают 96% россиян, согласно данным социологических опросов. РФ ориентируется на традиционные ценности, поэтому для жителей проблема национализма менее актуальная.

«В нашей стране огромную роль играют конфессии и обращение к нашим традиционным ценностям, но все-таки не последнюю роль играет то, что мы проводим взвешенную и внутреннеполитическую политику и политику на международной арене.», - высказал мнение президент РФ Владимир Путин

Президент также рассказал, что произойдет после завершения СВО.