Владимир Путин заявил, что мир наступит после достижения Россией целей спецоперации

Цели СВО остаются неизменными, а мир будет тогда, когда Россия достигнет этих целей, заявил президент Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос в ходе ежегодной пресс-конференции, совмещенной с прямой линией.

Глава государства напомнил, что, когда Россия начала СВО, тогда говорилось о денацификации и демилитаризации Украины, а также об ее нейтральном статусе.

В ходе пресс-конференции президент также подчеркнул, что главная задача Российской Федерации — укрепление собственного суверенитета.