Путин открыл новый участок ЦКАД в обход деревни Малые Вяземы в Подмосковье

Президент России Владимир Путин принял участие в открытии нового участка ЦКАД, который проложен в обход деревни Малые Вяземы в Московской области, сообщило РИА Новости. Мероприятие состоялось в режиме видеосвязи.

Участок на ЦКАД, который был построен в обход деревни Малые Вяземы, расположен в Одинцовском районе. Специалисты выполнили комплексные работы. В частности, на участке дороги построен тоннель, протяженность которого составила 158 м. Тоннель соединяет развязку дороги с действующей ЦКАД.

На участке в Подмосковье, который 22 декабря открыл президент Путин, обустроены четыре полосы движения и возведены путепроводы. В справочных материалах к мероприятию указано, что открытие дороги позволит улучшить транспортное сообщение в Одинцове, Звенигороде, Голицыне, Истре и Кубинке. Значительно сократится время пути для тех, кто едет из Звенигорода до центра Одинцова, а также до аэропорта Внуково.

«Новый участок поможет разгрузить участок ЦКАД между Можайским и Минским шоссе — этим узлом в сутки в среднем пользуется более 60 тысяч водителей, а в летнее время трафик достигает и 100 тысяч авто в сутки», — сообщается в справочных материалах к мероприятию.

В документах указано, что разгрузка дорог и ликвидация транспортных заторов в Подмосковье позволит улучшить экологическое состояние региона.

Президент принял также участие в открытии автомобильных дорог, расположенных в разных регионах РФ. Сообщается, что лидер будет участвовать в открытии терминалов нескольких международных аэропортов.

Ранее сообщалось, что более 230 региональных дорог отремонтировали в Подмосковье в этом году в рамках нацпроекта.