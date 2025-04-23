Путин отметил нехватку средств поражения в зоне СВО

Президент РФ Владимир Путин провел заседание военно-промышленной комиссии, в ходе которого сделал ряд заявлений. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Президент России проинформировал, что выпуск средств поражения, систем связи, разведки и радиоэлектронной борьбы увеличился более чем в два раза. Для нужд Армии России передали более 4 тыс. единиц бронетанкового вооружения, 1,5 млн БПЛА, 180 боевых самолетов и вертолетов.

Владимир Путин подвел итоги работы отечественных оборонных предприятий за 2024 год. Все задания были выполнены в заранее согласованный срок. К качеству нет замечаний. Поставки некоторых видов вооружений были осуществлены с опережением графика. Однако президент обратил внимание на нехватку средств поражения.

«Этих средств поражения не хватает до сих пор. Не хватает. Знаю про усилия, которые предпринимаются Министерством обороны, министром предпринимаются, предприятиями промышленности. Планы есть, работа идет ежедневно на самом деле», — отметил президент.

Президент также рассказал, что созданные вооружения проходят оценку в зоне СВО. Если находятся те, которые особенно помогают военнослужащим в реализации поставленной задачи, они оперативно усовершенствуются и возвращаются военнослужащим России. Во время любых разработок учитываются технические особенности средств противодействия противника.

Президент РФ поручил снизить к минимуму любые бюрократические проволочки при работе над адаптацией вооружения.

Ранее Путин рассказал о планах провести саммит между Россией и арабскими странами.