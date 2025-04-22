Путин рассказал о планах провести саммит между Россией и арабскими странами

Еще на протяжении 2025 года должен состояться саммит, в котором примут участие Россия и арабские страны. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. Его слова привело РИА Новости.

По утверждению российского лидера, в организации саммита примет участие Министерство иностранных дел. Эта инициатива нашла живейший отклик на Ближнем Востоке.

«Мы планируем провести в этом году саммит между Россией и арабскими странами. Многие наши друзья в арабском мире эту идею поддерживают», — указал Путин.

Ранее сообщалось, что глава РФ направил свои соболезнования родным и близким умершего скульптора Зураба Церетели. Путин назвал его талантливым художником и выдающимся представителем многонациональной отечественной культуры, который посвятил себя подвижничеству в искусстве и добрым делам.