Путин подписал закон о запрете увольнения одиноких родителей детей до 16 лет

Президент России Владимир Путин подписал законопроект, который запрещает работодателям увольнять сотрудников, воспитывающих детей в возрасте до 16 лет в неполной семье. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В течение 10 дней после подписания в силу вступит законопроект, который защищает права одиноких родителей. Ранее был утвержден другой документ. Одинокого родителя не имели право уволить, если он воспитывает ребенка в возрасте до 14 лет.

Депутаты решили, что установленный возраст можно изменить. Обычно ребенок поступает в высшее учебное заведение в возрасте 16 лет после окончания школы. До этого времени ему особенно необходима материальная поддержка родителей. Было предложено увеличить возраст до 16 лет. Президент одобрил инициативу ГД.

Ранее мы сообщали, что предприниматели Татарстана не поддерживают запрет на увольнение одиноких родителей. Они считают, что страдают работодатели, одинокие родители и сотрудники компаний или предприятий. Работодатели вынуждены часто держать на работе неквалифицированных специалистов, сотрудники будут выполнять их обязанности, а одиноких родителей просто перестанут принимать на работу.

Напомним, в марте пройдут президентские выборы. Россияне могут проголосовать за одного из кандидата: Владислава Даванкова (партия «Новые люди»), Владимира Путина (партия «Единая Россия», действующий президент), Николая Харитонова (партия КПРФ) и Леонида Слуцкого (ЛДПР).