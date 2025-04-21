Путин подписал закон о жертвах геноцида советского народа в Великой Отечественной войне

Документ признает недопустимым оправдание геноцида советского народа и нацистской идеологии в публичном пространстве. В нем также указано, что Россия продолжит работу над поисками останков жертв геноцида советского народа, которые до этого времени еще не были выявлены. Специалисты будут устанавливать имена жертв. Поисковые работы будут сначала согласовываться, а потом реализовываться.

Согласно требованию закона, органы местного самоуправления обязаны следить за состоянием памятных мемориалов и при необходимости проводить ремонтные работы. Функции нацоператора по увековечиванию памяти жертв вправе осуществлять НКО, определенная российским правительством.

Судя по документу, одной из форм увековечивания памяти станет создание произведений искусства и литературы, посвященных данной тематике. Вопросу будут уделять особенное внимание в учебных заведениях.

В документе указано, что нацисты и их пособники в годы Великой Отечественной войны стремились к полному или частичному уничтожению национальных, этнических и расовых групп, которые проживали на территории СССР. Установлено, что лица наносили вред здоровью советских граждан. Зафиксированы случаи, когда детей против их воли и желания родителей передавали посторонним лицам. Были засвидетельствованы многие другие преступления, которые можно отнести к геноциду народа.

Ранее сообщалось, что у кладбища в Россошках наружу вылезли воинские останки.